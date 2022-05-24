المنفي يؤكد دعم الرئاسي لكل المكونات الرياضية وفي مقدمتها الأندية الرياضية

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمكتبه، إدارة نادي الصقور الرياضي بطبرق. وعدد من لاعبي بعثة الفريق الأول ومنتسبي النادي، المشاركين في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

ورحب المنفي، بأعضاء بعثة الفريق، مشيداً بتاريخ وعراقة نادي الصقور الرياضي. مؤكداً دعم الرئاسي، من خلال الجهات التنفيذية المختصة، لكل المكونات الرياضية وفي مقدمتها الأندية الرياضية. مشيراً إلى أهمية عودة هذا النادي العريق، والأندية الكبيرة الأخرى، إلى مكانتهم الطبيعية بين النوادي في ليبيا.

من جهتهم، جدد أعضاء بعثة النادي تقديرهم لجهود المجلس الرئاسي في دعم الرياضة. وتسخيرها للمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، مؤكدين أن الرياضة واحدة من أهم الوسائل لجمع أبناء الوطن الواحد.

واطلعت إدارة النادي، المنفي على بعض الصعوبات التي يواجهها النادي، وعدد من الاحتياجات التي تنقصه. لاستكمال أداء دوره الثقافي والاجتماعي والرياضي على الوجه الأكمل.