مجتمع.. آراء المتابعين بشأن المرأة وعلاقتها بالرجل في الدراسة والعمل

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علي الرغم من تطور المجتماعات العربية، لكن مزال الرجل الليبي يرفض ان يكون لزوجته، خطيبته، أخته علاقة تربطها بزملائها سواء في الدراسة أو العمل.. ليش من وجهة نظرك؟

هذا هو محور السؤال الذي توجهت به أخبار ليبيا 24 لجمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشرح بسيط للسؤال هو أن الأمر هنا يتحدث عن العلاقات في إطار العمل ولاشيئ غير ذلك.

فبطبيعة الحال قد يظطرنا الأمر الى التعامل بشكل إداري مع المدراء سواء أن كانو ذكورا أو إناث.

وهنا نتحدث عن الشكل الإداري الطبيعي في مختلف المؤسسات وهو ما يرفضه البعض أيضا بشكل متشدد.

والأمر ليس له علاقة بأي أنواع من العلاقات بخلاف طبيعة العمل المعتادة التي هي محور السؤال ومغزى الإجابة.

وفي استعراض للإجابات قالت Jasmine Alagory ” بلعكس تحكي عادي لو الموضوع. بخصوص الدراسه والامتحانات او بخصوص العمل او مشكله فلعمل او تطوير. وافكار جديده اتحسن من العمل شنو يمنع مدام الناقش بحترام وفي مكان عام “.

أما عبد الباسط الرقعي إبتعد كثيرا عن محور السؤال وكان رائيه” لانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة ديوت والديوت هو الدي لا يغار علي اهله”.

في حين قال صلاح مرعاش ” العلاقات بين الجنسين حتندار حتندار في السر او العلن. حرام او حلال وديمة في ازدياد بسبب ايقاع الحياة في هدا العصر وستفرض. نفسها حتي لو حاولنا رفضها “.

ويرى سعد كريم أن الأمر يمس الدين الإسلامي في معرض قوله” العلاقات بين الجنسين. حتندار حتندار في السر او العلن حرام او حلال وديمة في ازدياد بسبب ايقاع. الحياة في هدا العصر وستفرض نفسها حتي لو حاولنا رفضها “.

عمل المرأة والدين الإسلامي

ولفهم سؤالنا أكثر وإذا ربطنا الأمر بالدين الإسلامي فإن للمرأة في عهد النبيّ والتاريخ الإسلامي إسهامات واضحة الأثر في المجتمع المسلم في معظم المجالات.

فقد عملت المرأة في التجارة، وخير شاهد على عملها في هذا المجال ما قامت به أُم المؤمنين خديجة رضي الله عنها.

كما بدا دور المرأة واضحاً في المجالات الطبية كمشاركة السيدة رفيدة الأسلمية وجهودها المباركة في هذا المجال.

وعملت المرأة في الزراعة وتربية الأغنام؛ كأسماء بنت أبي بكر.

وفي الإدارة والحسبة حيثُ برعت الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس في هذا المجال إلى الحدّ الذي جعل الخليفة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يأخذ مشورتها في العديد من المرات في الأُمور الإدارية وشؤون السوق.

وعملت أُم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في التوليد، وقامت المرأة بمعالجة الجنود في الحروب والغزوات.

كما كان للمرأة دورٌ هامٌّ في الحروب، فقد قامت أًمّ عمارة بالقتال يوم أُحد. وخولة بنت الأزور بقتال الروم.

هذه الأعمال التى امتهنتها المرأة في صدر الإسلام حتمت عليها التعامل مع الرجال ولكن في إطار الحدود والتعاملات الإدارية والإختلاط المحترم.

ونرة في بعض الإجابات على سؤالنا أنها إبتعدت عن المغزى تماما وربطت الأمر بالعلاقات التي حرمها الدين الإسلامي والتي لم تكون محور سؤالنا.