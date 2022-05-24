اللواء طارق بن زياد يُكرم المجبري بشاحنة جديدة ودرع الشجاعة ومبلغ مالي بتعليمات من حفتر

24 مايو، 2022 9:31 م
16

أخبار ليبيا 24

قام اللواء طارق بن زياد المعزز بتكريم سائق ناقلة الوقود عبدالله المجبري، بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر.

وأهدى آمر اللواء العقيد عمر مراجع، المجبري شاحنة وقود جديدة ومبلغ مالي ودرع الشجاعة تقديرًا لموقفه البطولي في انقاذ أهالي بنغازي من كارثة محققة بعد اشتعال النار في الناقلة أثناء تفريغ شحنة وقود في محطة “المالطي” في حي الفويهات ببنغازي.

وجازف المجبري بحياته صباح اليوم بعد اندلاع حريق في الشاحنة لإبعادها عن محطة الوقود تجنبا لكارثة أكبر بالمنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام المجبري بقيادة الشاحنة والنيران مشتعلة فيها لإبعادها عن المنطقة التي عادتا ما تكون مكتظة بالمواطنين.

وكُرّم، المجبري من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، وذلك تقديرًا لموقفه البطولي.

وجرى التكريم في حضور وزير الكهرباء بالحكومة، المهندس عوض البدري، ووزير الاتصالات المهندس سالم الدرسي. ووزير الموارد المائية، محمد دومة، إضافة إلى مدير شركة الخليج العربي للنفط المهندس صلاح عبدالكريم.

وأعرب القطراني، عن شكره وتقديره وامتنانه لسائق الشاحنة لتجنيبه الضرر للمواطنين واملاكهم وتعريض نفسه للخطر مقابل سلامة المارة والقاطنين في المنطقة التي حصلت بها الواقعة.

 

الوسوم
24 مايو، 2022 9:31 م
16

مقالات ذات صلة

الناقلة النفطية "سي فوليت"

بعد إعطاء مهلة من المحتجين ..  رسو ناقلة على رصيف الحريقة إلى الصين

24 مايو، 2022 10:43 م
احتراق شاحنة الوقود في بنغازي

لجنة حصر وتقييم الأضرار تُباشر عملها بحادثة احتراق شاحنة الوقود في بنغازي

24 مايو، 2022 10:36 م
لجنة "عودة الأمانة"

استقالات بلجنة “عودة الأمانة” تربك خطط الدبيبة بشأن الانتخابات

24 مايو، 2022 10:17 م

انفوجرافيك | من يقف خلف عبدالحميد الدبيبية؟

24 مايو، 2022 9:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى