الدبيبة يؤكد عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء عن عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير أمريكا ريتشارد نورلاند خلال مكالمة عبر تقنية الدائرة المغلقة. على ضرورة البدء بها.

وأكد رئيس الحكومة على عدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة، وأن أي تغيير لابد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية. وليس من خلال استخدام قوة السلاح، وفرض أمر واقع.

من جهته. أكد نورلاند دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لقاعدة دستورية ، وإجراء انتخابات وطنية.

وأشار السفير الأمريكي. إلى أهمية الضغط نحو إجراء الانتخابات، وبرامج الحكومة ومصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية. لما لها من أهمية سياسية واقتصادية.

وكان الدبيبة ونورلاند. ناقشا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات. وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط. وآخر مستجدات العملية السياسية.