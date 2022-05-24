تعرف على الحالة الصحية للمصابين بحروق جراء حادثة شاحنة الوقود في بنغازي

24 مايو، 2022 10:50 م
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مستشفى الجلاء بنغازي
مستشفى الجلاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث إصابتان جراء حادثة حريق شاحنة بمحطة وقود المالطي. بشارع البيبسي بمنطقة الفويهات في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء. إن المواطن خالد مفتاح علي (35 عاماً) يقبع بغرفة العناية الفائقة جراء إصابته بحروق، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأوضحت البرغثي، أن سائق الشاحنة التي اندلعت بها النيران بمحطة الوقود عبدالله فرج عبدالله (48 عاماً) وصل للمستشفى وتلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى فوراً .

يذكر أن محطة وقود المالطي بشارع البيبسي شهدت صباح اليوم حريقاً هائلاً أثناء تفريغ شاحنة نقل الوقود حمولتها بالمحطة. دون إعلان سبب اندلاع الحريق من قبل الجهات المختصة. 

24 مايو، 2022 10:50 م
13

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