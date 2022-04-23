نجاة إطفائي من صعق كهربائي في بنغازي

24 أبريل، 2022 12:09 ص
8
مبنى هيئة السلامة الوطنية بنغازي
مبنى هيئة السلامة الوطنية بنغازي

أخبار ليبيا24

نجا، اطفائي من الموت في بنغازي، بعدما تعرض لصعق كهربائي، كاد أن يودي بحياته، أثناء تأدية عمله فجر اليوم السبت، وفق ما ذكرته هيئة السلامة الوطنية.

وقالت الهيئة، إن شرطي الاطفاء عبدالله العقوري، وهو أحد الإطفائيين التابعين لوحدة المدينة،. بقسم هيئة السلامة الوطنية بنغازي تعرض فجر هذا اليوم إلى صاعق كهربائي أثناء عملية إخماد حريق بإحدى الورش بالمنطقة.

وأضافت الهيئة، أن الاطفائي نقل الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أنه خروج من المستشفى.

وأعربت الهيئة، عن حمدها لسلامة الاطفائي عبدالله العقوري، وتمنت له الشفاء العاجل.

 

الوسوم
24 أبريل، 2022 12:09 ص
8

مقالات ذات صلة

إصابة شاب بطلق ناري تزامنت مع احتفال بفوز النصر في ديربي بنغازي

24 أبريل، 2022 1:44 ص

الدبيبة يعد بتنفيذ قانون الشرطة

23 أبريل، 2022 11:42 م

باشاغا يزور الجفرة ويتفقد عدد من المؤسسات

23 أبريل، 2022 11:21 م

الوطنية للنفط: الاشتباكات المسلحة تسببت في إضرار 29 موقعا بمصفاة الزاوية

23 أبريل، 2022 6:44 م
زر الذهاب إلى الأعلى