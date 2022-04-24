مداهمة أحد أكبر مصانع الخمور في طبرق

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داهمت مديرية أمن طبرق أحد أكبر مصانع الخمور المحلية الصنع في المدينة بالتعاون مع قوة دعم مديريات المنطقة الشرقية وبعض الوحدات العسكرية التابعة للواء 106.

وقال، مدير أمن طبرق، عقيد سامي إدريس، في تصريح صحفي، إن المداهمة كانت صبيحة الجمعة ونتج عنها اتلاف ما يقارب 200 ألف لتر من الخمور محلية الصنع، والتي كانت قيد التجهيز لبيعها في المدن الليبية تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وأضاف إدريس، إن القوات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين العاملين بالمصنع ويجري التحقيق معهم في هذه الأثناء.

وأشار مدير الأمن إلى ضبط مبلغ مزور يفوق الـ 170 ألف دينار ليبي، وضبط معدات الطباعة في أحد المنازل القريبة،. من المصنع إضافة إلى معدات تصنيع الخمور.

وأطلقت مديرية أمن طبرق حملة أمنية موسعة مطلع يناير الماضي لمحاربة تجار الخمور وتجار البشر. وأوكار المخدرات بدعم من وزارة الداخلية وبعض الوحدات العسكرية.