محمد صلاح يبحث عن رقم تاريخي هذه الليلة

أخبار ليبيا 24 – خبر

يبحث نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانكليزي محمد صلاح عن رقم تاريخي عندما يواجه إيفرتون، اليوم الأحد. في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح الحساب الرسمي للبريميرليغ على “تويتر” أن صلاح يسعى إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر. مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

يشار أن صلاح أحرز ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون. والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.

ويسعى ليفربول بقوة لتحقيق الفوز اليوم. من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن الريدز يحتل وصافة جدول ترتيب البريميرليغ بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط. والذي لعب 33 مواجهة.