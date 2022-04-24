ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

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فاز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية، إذ أفادت النتائج الأولية أن ماكرون حصل على 57.6 بالمئة من الأصوات. أمام منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبين التي حصلت 42.6 بالمئة من أصوات المصوتين في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات. التي جرت اليوم الأحد بنسبة مشاركة بلغت 63.4 من أصل مجموع الناخبين البالغ حوالى 48.7 مليون ناخب .

وكانت استطلاعات الرأي أظهرت في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته. لا سيما أن مارين لوبين ماتزال رغم مساعيها غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين. على الرغم من جهودها لتلطيف صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني.

الرئيس الفائز بحسب المتابعين سيواجه فترة ولاية ثانية صعبة إذ استمرار الاحتجاجات على خطته لمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال. بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65.

أما لوبين، البالغة من العمر 53 عاما فقد ركزت حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم. اذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تلك التكاليف زادت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما ركزت أيضا على أسلوب الرئيس الحالي في قيادة البلاد، معتبرة أنه يجسد ازدراء النخبة للناس العاديين.

مارين لوبين دافعت عن سياستها بعد توجيه العديد من الانتقادات لها، ووصفها بالعنصرية. قائلة إن خططها لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين للإسكان الاجتماعي والوظائف وإلغاء عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب. ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم.