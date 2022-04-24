فيديو| في “وضع القيادة الآلي”.. سيارة “تيسلا” تصطدم بطائرة خاصة

أخبار ليبيا 24

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر اصطدام سيارة “تيسلا” أثناء ‏تشغيلها في وضع “القيادة الآلي” بطائرة خاصة، تقدر قيمتها بـ3.5 مليون دولار.

وأشار موقع “موتور تريند” إلى أن مقطع الفيديو الذي تم نشره بداية على موقع “ريديت” .. يظهر سيارة “Tesla Model Y” وهي تصطدم مباشرة في ذيل طائرة متوقفة”.

من غير الواضح كيف دخلت السيارة إلى مدرج المطار، لكن المنشور الأصلي يدعي أن السيارة كانت تعمل في وضع ميزة “استدعاء”.. حيث يمكن للمشغل أن يوقف السيارة من مكان قريب لوقوف السيارات، ثم تقود السيارة بنفسها إلى الموقع للمستخدم.

Cirrus owner summons their Tesla directly into a Vision Jet. https://t.co/nPHL2UD771 pic.twitter.com/j7ttIvuJ7m — Chris Clarke (@chrisclarkefly) April 22, 2022

هذا وتمت الإشارة إلى أن الطائرة الخاصة كانت من طراز “Cirrus Vision Jet”، ويتراوح سعرها بين 3 ملايين دولار و 3.5 مليون دولار.