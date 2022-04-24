ضبط كمية كبيرة من الحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص في بنغازي

أخبار ليبيا24

ضبط قسم التحريات العامة في بنغازي كمية كبيرة من الحشيش بحوزة ثلاثة أشخاص يمتهنون الاتجار بالمخدرات في منطقة القوارشة.

وبعد ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من أحد المصادر الموثوقة عن أشخاص يقومون بالاتجار بمادة الحشيش المُخدرة بمنطقة القوارشة أصدر رئيس القسم رائد فوزي الفايدي تعليماته لأعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الأشخاص المطلوبين ومراقبتهم.

ووفقا لمديرية أمن بنغازي، فبعد انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة بالقرب من عمارات الألوان. تم إعداد كمين لهم بالتنسيق مع أحد أعضاء التحريات على أن يقوم بشراء كمية من مخدر الحشيش، حيث كانوا يستقلون مركبة آلية نوع قولف سوداء اللون.

وعندما تمت عملية الشراء تم ضبط شخصين متلبسين والانتقال بهم إلى القسم،. وبالاستدلال معهما اعترفا بما نُسب إليهما من تهم.

وذكرا أنهما يتحصلان على مادة الحشيش المخدرة من أحد الأشخاص بمنطقة القوارشة،. حيث يقوم بتخزين كميات من الحشيش بمنزله بمنطقة القوارشة.

وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من رئيس النيابة العامة بمُداهمة المنزل انتقل أعضاء التحريات وداهموا المنزل وضبط صاحب المنزل.

وبتفتيش المنزل تم العثور على 15 قطعة كبيرة (قورزة) من مادة الحشيش المخدرة. تم تحريز الكمية والانتقال به إلى القسم واعترف بما نسب إليه وتمت إحالة الأشخاص للنيابة العامة.