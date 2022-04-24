شوط أول أهلاوي في ديربي الكونفدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أنتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي طرابلس وضيفه الاتحاد ضمن إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. بتقدم الأهلي طرابلس بهدف دون رد.

وجاء هدف الأهلي طرابلس عن طريق اللاعب أيوب عياد في الدقيقة 19 من الشوط الأول. بعد متابعته للكرة العائد عرضية تم تنفيذها إلى منتصف منطقة الجزاء.

وكان الشوط الأول من هذه المواجهة مثيرات من الناحية الفنية بالمقارنة مباراة الإياب التي أقيمت الأسبوع الماضي. والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الجدير بالذكر أن هدف أيوب عياد هو أول هدف في تاريخ ديربي طرابلس ضمن البطولات الأفريقية. حيث تعتبر هذه المواجهة هي الأولى من نوعها بين الفريقين على الصعيد الأفريقي.