تونالي يصعق لاتسيو في الأوليمبيكو

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح ميلان في الظفر بالنقاط الثلاث بفوزه على مضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد. وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وتمكن قائد فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو تشيرو إيموبيلي من افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول. فيما تمكن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من تعديل النتيجة للميلان في الدقيقة 50. قبل أن يوقع ساندرو تونالي على هدف الفوز لميلان في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 74 نقطة بالمركز الأول مؤقتا، بفارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة. فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 56 نقطة بالمركز السادس.