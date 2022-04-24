امغيب: “تبون” نواياه خبيثة تجاه بلادنا ولايريد لها الاستقرار

أخبارليبيا24

رد عضو مجلس النواب سعيد امغيب. على تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. التي قالها فيها إنه يعترف بشرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال امغيب في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”رداً على تصريحات الرئيس الجزائري. التي كشفت عن نواياه الخبيثة بتجاه بلادنا التي لا يريد لها الاستقرار”.

وتابع :”ياسيد تبون أنت تعرف تمام المعرفة أن حكومة الدبيبة حكومة فاسدة. ولم تعد تملك من الشرعية شئ. ولم تعد تحضى حتى بالاعتراف المحلي وليس الدولي”.

وأضاف النائب :”لكن من يتحكمون فيك وفي مصير الجزائر للأسف هم من طلبوا منك أن تقول ذلك لكي تستمر الفوضى ويستشري الفساد في بلادنا. من اجل مصالحهم برعاية الدبيبة. الذي أصبح كل همه البقاء في السلطة ولو كلف ذلك إعلان إفلاس البلاد كما حدث في لبنان”.

وواصل امغيب في منشوره :”أيضاً يا تبون. أنت تصر من أيام حكومة السراج على ترديد هذه الهرطقات. معتقداً أنك بمثل هذه التصريحات تغيض الشقيقة الكبرى مصر. وأنك باستمرار الفساد والفوضى في بلادنا يستمر تهديد أمنها القومي”.

وقال النائب :”يا تبون. الرجل الحقيقي تمنعه أخلاقه أن يتلذذ بعذبات شقيقه أو صديقه أو حتى جاره فكيف بنا وقد اجتمعت الثلاثة. لذلك إذا كنت تريد استعراض عضلاتك. أنصحك بأن تستعرضها على من رفضوا أن يعتذروا مجرد اعتذار. بعد قتل أكثر من مليون ونصف مواطن جزائري واحتلال دام لأكثر من قرن”.

وختم امغيب منشوره :”أخيراً يا تبون من يحق له أن يقول إن بلاده دولة عظمى في أفريقيا وفي كل العالم هو الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي. وليس أنت الذي استطاع إنقاذ مصر والأمن القومي العربي بالكامل. من حكم من يتحكمون فيك وفي الجزائر الآن مع كامل احترامنا للشعب الجزائري الشقيق الذي لا أدري حقيقة كيف استطاع أن يصبر على وجودك حاكماً له كل هذا الوقت”.