الوطنية للنفط تبحث المشاكل الفنية التي تواجه شركة أكاكوس

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حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخطوط نقل النفط، إضافة للغوص في المشاكل الفنية التي تواجه الشركة وإيجاد حلول سريعة بالتشاور مع الإدارات المختصة بالمؤسسة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعمًا للاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان مؤسسة النفط، جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. مع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة أكاكوس عصام البشتي، وعضوي لجنة إدارة الشركة.. أسامة اللطعي وصلاح عبدالسلام، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد.

وخصص الاجتماع لمتابعة ومناقشة استراتيجية الشركة ونشاطها العام، والمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز عملها وتحقيق بعض من مستهدفاتها.. والحلول المناسبة لها.. وتركزت محاوره الرئيسية حول صيانة خطوط النفط الخام، ومتابعة أعمال الحفر، وإعداد وإحالة التقارير المالية في الوقت المحدد.

وقدم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لمسؤولي شركة أكاكوس خلال الاجتماع جملة من التوجيهات والملاحظات القيمة.. في الجوانب الفنية والمالية التي تساهم في إنجاز عمل الشركة بالطرق الصحيحة.

وشدد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع على أهمية متابعة أعمال الحفر بصورة يومية.. وإعداد وإحالة التقارير المطلوبة من الإدارة المالية بالشركة بالصورة الصحيحة في الوقت المحدد لها.

وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، مسؤولي شركة أكاكوس بضرورة توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف.. واعتماد آلية للصرف تتلاءم مع أولويات المؤسسة التي تضمن استدامة الإنتاج وزيادته، وتلبية احتياجات العاملين.

وشدد صنع الله على أهمية مناقشة وتطبيق توصيات لجنة متابعة الشركة، وتعاون إدارة الشركة معها.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية عزمهم على تنفيذ توصيات هذا الاجتماع.. وبذل كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات الشركة وزيادة معدلات إنتاجها.