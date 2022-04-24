النائب علي بوزريبة: ماحدث في الزاوية حصاد (حكومة العائلة) طيلة عام من الفساد والفشل

أخبارليبيا24

اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة. حكومة الوحدة الوطنية بأنها سبب الاقتتال والاشتباكات التي وقعت في المدينة.

وقال بوزريبة في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”إن ماجرى في مدينة الزاوية من اقتتال بين الأخوة والجيران. ماهو إلا حصاد لما زرعته حكومة العائلة طيلة عام مُنْصَرِمْ من فساد وفشل. في لملمة الوطن”.

وتابع النائب :”بل اليوم قد استقر في وجداننا. وبتنا متيقنين يقيناً كاملاً بأن هذه الأحداث المروعة كانت مخطط لها لأغراض شخصية لشخص فقد الشرعية وأصيب بهوس الحكم والسلطة”.

وأضاف :”هذه الأحداث الدامية ذكرتنا بماضٍ أليم. وهي أحداث أبريل من العام 1984. حيث أنه في نفس الشهر شهر رمضان المبارك ونفس النتائج وهي ترويع الآمنيين وقتلهم وبأسلوب الترهيب. ولكن بأوامر من دكتاتور مختلف لا يقل وحشيةً من الذي قبله”.

ودعا بوزريبة النائب العام بفتح تحقيق عن هذه الحادثة لإظهار الحقائق وكشف المتورطين الذين استهانوا بحرمة الشهر الكريم واستباحوا دماء الآمنين.