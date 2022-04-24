الضمان الاجتماعي يكشف حقيقة منح 920 دينارًا لكل مواطن كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل

24 أبريل، 2022 4:14 ص
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أخبار ليبيا24

كشف صندوق الضمان الاجتماعي عن حقيقة منح منحة لكل مواطن كمساعدة للأسر غير القادرة عن العمل في الأوضاع الحالية.

ونفت إدارة الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي ما يتناقل وينشر من أخبار تتحدث عن إمكانية صرف صندوق الضمان الاجتماعي مبلغًا ماليًا قدرته الجهة المعلنة بـ 920 دينارًا.

وقالت الإدارة إنه بناءً على تعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصندوق الضمان الاجتماعي،. فإنها تنفي هذا النبأ من قبل “الجهة المجهولة” التي طالبت المواطنين بالدخول والتسجيل.

ووصفت إدارة الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي ذلك بأنه “نوع من التحايل عبر موقع وهمي”.

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24 أبريل، 2022 4:14 ص
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