الدبيبة يبحث مع الحويج إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مشروع الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، وعمليات تنظيم استيراد السلع الأساسية.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها إن لقاء الدبيبة والحويج الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.. عرض خلاله الوزير مشروع إنشاء ديوان الحبوب الذي يعزز الأمن الغذائي ويقوم على تنفيذ عمليات توريد الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية.. وضمان انسيابها بالسوق المحلية واستقرار أسعارها.

وأوضحت الوزارة أن الحويج أطلع الدبيبة خلال الاجتماع على خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة تنفيذ عمليات توريد السلع.. وانسيابها بالسوق المحلية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومشاركة الأجهزة الرقابية والضبطية.

وأكد الدبيبة من جهته خلال الاجتماع على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية ومراقبة السوق المحلية وجودة الخدمات.. مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب خلال اجتماعه المقبل.

وكان قد اقترح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح، في 23 مارس الماضي، إنشاء ديوان للحبوب.. داعيًا إلى أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن 3 أشهر لكل سلعة يتاجرون بها.