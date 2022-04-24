الأرصاد الجوية: الطقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

24 أبريل، 2022 11:32 ص
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طقس_ليبيا
طقس_ليبيا

أخبارليبيا24

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذا الاعتدال نتيجة المرتفع الجوي المتواجد شمال ليبيا.

وأضاف أن الرياح تكون نشطة على أغلب مناطق الجنوب الغربي من هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال أحياناً.

وأشار إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (23 – 28) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين (31 – 38) مْ.

24 أبريل، 2022 11:32 ص
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