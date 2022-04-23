إصابة شاب بطلق ناري تزامنت مع احتفال بفوز النصر في ديربي بنغازي

24 أبريل، 2022 1:44 ص
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أخبار ليبيا24

أُصيب شاب عشريني في بنغازي بعيار ناري طائش في الكتف الأيمن وأدخل على إثرها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وقال، مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، لأخبار ليبيا 24، إن الشاب “عبدالله سالم عبدالله الخفيفي”.أصيب بعيار ناري عشوائي في منطقة الليثي.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، اليوم الأحد، إن الخفيفي (22 عاما) أصيب في الكتف الأيمن،. مشيرًا إلى أن الإصابة جاءت بالتزامن مع احتفال بعض الأشخاص بفوز نادي النصر في “ديربي بنغازي” على الأهلي بنغازي ليلة الأمس السبت.

وأكد المصدر، أن الخفيفي حالته الصحية مستقرة وتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في المستشفى.

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24 أبريل، 2022 1:44 ص
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