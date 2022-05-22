“هيونداي” تعلن تطوير روبوتات وبرامج قيادة ذاتية في أمريكا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، اليوم الأحد. أنها ستستثمر خمسة مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن ذلك يأتي بعد يوم واحد من إعلان الشركة أنها ستستثمر ما يربوعلى 5 مليارات دولار. لبناء مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأعلن جيونج وي – سيون، رئيس مجموعة هيونداي موتور، عزم الشركة تطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية. في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الذي كان يقوم بزيارة لسيول.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عنه أن هيونداي تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار إضافية حتى عام 2025. ما سيعزز التعاون مع الشركات الأمريكية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية. والقيادة الذاتية، والذكاء الصناعي.

وقال رئيس هيونداي موتور إن المجموعة ستزود العملاء الأمريكيين بمنتجات وحلول مبتكرة من خلال الاستثمارات. ستسهم في الجهود العالمية لحياد الكربون.