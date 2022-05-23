مكافحة الأمراض يكشف عن طرق انتقال “جدري القرود”

أخبار ليبيا 24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، عن طرق انتقال جدري القرود، لافتا أنه ينتقل للإنسان عن طريق مخالطة مباشرة لدماء أو لسوائل الحيوانات المصابة؛ فيما لم يتم تسجيل أي حالة في ليبيا حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان له أن عدوى الإصابة بالمرض تحدث عبر أكثر من طريقه.. منها: تناول لحوم الحيوانات المصابة بعدوى المرض بدون أن يجر طهيها جيدًا.

وأوضح أن المرض ينتقل في المقام الأول من إنسان مصاب إلى اخر عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي.. أو عن طريق الاختلاط وملامسة أشياء لُوِّثت مؤخراً بسوائل المريض المصاب.

وكانت قد لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن المرض وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل. ورصد المخالطين، وتقديم رعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل.