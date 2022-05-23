مجتمع| أي الجنسين يفكر في الزواج أكثر الرجال أم النساء؟

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الزواج سنة الله في خلقه. ويسعى الكثير من الشباب من الجنسين في تأسيس أسرة والاستقرار وإنجاب أطفال استمرارًا للحياة.

ويرى الكثير أن الارتباط والزواج يقدم الكثير من الفوائد الصحية والاجتماعية للزوجين على حد سواء. حيث فيه استقرار نفسي والابتعاد عن الوقوع في الحرام.

ولكل له نظرة في الزواج. حيث يرى البعض أن التأخير فيه أفضل، لعد أسباب أبرزها الاستقرار العاطفي واكتمال النمو العقلي. في حين يرى آخرون بضرورة التعجيل به.

وأحيانًا كثيرة تحول الظروف. أبرزها المادية في تمكن الشاب والفتاة من الزواج. فضلا عن الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد في بعض الأحيان التي تتمثل في المبالغة في المصاريف والتضييق على الشباب.

وحول الزواج وبين رافضه وراغبه سألنا متابعينا من يفكر في الارتباط والزواج أكثر. من وجهة نظركم، الرجل أو المرأة؟

بداية تقول أملي بالله :”الرجل والمرأة يفكرون في الزواج على نفس المقدار”. تؤيدها رنده علي محمد بالقول :”الإثنين”.

أما Megoo Azzurri يرى من وجهة نظره أن الرجل يفكر في الزواج وتكوين أٌسرة. في حين أن المرأة تفكر في الشغل والمستقبل أكثر من الزواج”.

وتؤكد العفراء الجميله بالقول :”المرأة طبعا. لأن الزواج يعني استقرار وأطفال. أما الرجل يراها مسؤولية كبيرة”.

ويرفض من جهته. وجدي الطرابلسي الفرجانى قول العفراء الجميله ويقول :”عن نفسي ﻻ أتفق معك ليس الكل كما قلتي”.

ويعتقد إبراهيم العقرب أن الزواج أمر متوقف على :”القدر والنصيب”. حسب وجهة نظره.

ويتابع إبراهيم العقرب بالقول :”أما التفكير في الزواج. فالكل يبي يكون أسرة”.

وتقول بنتك ياتوخني بنتك ياتوخني :”أنا نقول الاثنين”. أما Aya Saleh تعتقد أن من بفكر أكثر في الزواج :”الرجل”.