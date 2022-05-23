85 ألف شخص في ليبيا تمت إغاثتهم بواسطة برنامج الغذاء العالمي

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كشف تقرير نشره برنامج الغذاء العالمي عن إغاثة أكثر من 85 ألف شخص في ليبيا خلال أبريل الماضي عبر استخدام نظام المساعدة العينية الغذائية الجاهزة.

اوأكد لتقرير استخدام أنظمة أخرى للإغاثة من بينها المساعدة الغذائية العينية الجاهزة للأكل.

وأيضا البطاقات المدفوعة مسبقا المقيدة بالغذاء وغير المقيدة والقسائم ذات القيمة المحدودة.

مبينا حصول أكثر من 75 ألف مستفيد على نصف إجمالي المساعدات العامة الشهرية.

وأضاف التقرير إن أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي حصلوا على مساعدات غذائية عينية جاهزة للأكل.

و4 آلاف منهم على مساعدة طارئة عينية وأكثر من 600 آخرين على قسائم محدودة القيمة.

مؤكدا إطلاق البرنامج التحويلات النقدية بالبطاقات المدفوعة لأكثر من 1700 من المستفيدين.

وتطرق التقرير لإنشاء مبادرة “صنع في ليبيا” لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرة المستفيدين.

مما سيمكنهم من الصمود ضد الصدمات المناخية فضلا عن السعي لتمويل الفئات الضعيفة من السكان.

وذلك لتشجعيها على الزراعة مبينا إن هذا كله تم بالإضافة لنشاطات أخرى.

في سياق متصل أكدت منظمة الهجرة الدولية تقرير إخباري نشرته السبت تسهيلها العودة الطوعية لـ148 مهاجر غير شرعي غامبي إلى بلادهم بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا.

التقرير أكد أن هذه العملية التي تمت في الـ19 من مايو الجاري هي الأكبر من نوعها.

في حين أشار التقرير إلى إجراء موظفي المنظمة في العاصمة طرابلس الفحوصات الطبية وتقديم والمساعدة.

مؤكدا تقديمه خدمات النقل قبل المغادرة وخدمات الاستشارة وفحص الحماية ومعدات شخصية.

في حين أضاف التقرير إن من بين المعادين طوعا مستضعفين تعرضوا للاستغلال والعنف.