ورشة عمل لبلديات الجنوب بدعم من الإتحاد الأوروبي

23 مايو، 2022 9:11 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

شارك 13 من أعضاء البلديات المنتخبين والمستشارين وناشطي المجتمع المدني في ورشة عمل استمرت ليومين بشأن المشاركة العامة في الإدارة لبلديات ” بنت بية والحوامد ونسمة والمرج وبراك الشاطئ وأوجلة ” .

ووفقا لما نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر موقعه الالكتروني فأن الورشة. التي عقدت بدعم من الإتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و ليبيا والمملكة. المتحدة وجمهورية التشيك.

وأكد البرنامج أن الورشة تهدف إلى إقامة شراكات بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي. وتعزيز العمل التشاركي والمسؤولية المتبادلة بينهما.

وتابعت “يسعى من خلال هذه الورشة تدريب المشاركين على عقد جلسات مشاركة مجتمعية. بأختيار الموضوع وتحديد أصحاب المصلحة والمسائل التقنية الأخرى”.

ورشة عمل لبلديات الجنوب بدعم من الإتحاد الأوروبي
ورشة عمل لبلديات الجنوب بدعم من الإتحاد الأوروبي
23 مايو، 2022 9:11 ص
9

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