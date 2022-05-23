في لقاء مع الحافي.. المشري يشدد على استقلالية القضاء عن التجاذبات السياسية

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الاثنين، على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ وذلك حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها.

وجاء ذلك في لقاء عقده المشري مع رئيسَ المحكمة العليا، محمد الحافي، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري أكد في ذات السياق على الدور الهام للسلك القضائي في خدمة البلاد.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية.. ولا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة.. بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق.. تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.