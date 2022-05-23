رفعًا للمعاناة..مباحث جوازات طبرق تطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري

أخبارليبيا24

طالب رئيس مباحث جوازات طبرق عقيد علي الغزالي. مدير إدارة مباحث الجوازات مخاطبة جهات الاختصاص بالحكومة الليبية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري.

وشدد الغزالي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين أثناء دخولهم وخروجهم من مصر .

وأكد رئيس المباحث أن المواطن الليبي يتعرض أثناء سفره لجمهورية مصر لغرض الزيارة أو العلاج بمنفـذ السلوم البري لسـوء المعاملة والتعقيد في الإجراءات.

واوضح الغزالي ان الجانب المصري يفرض على المسافر الليبي دفع رسوم باهظة ويتم الانتظار بالصالة المخصصة لختم جـوازات السفر لساعات طويلة.

وأشا إلى أن تلك الصالات تفتقر لأبسط الإمكانيات كراسي أو حتى دورة مياه للمسافرين سواء أثناء الدخول أو الخروج وعدم تقدير عامل السن والحالات المرضية.

وقال رئيس المباحث :”الوضع كارثي للأسف لا يليق بالبشر، حيث يدفع مبلغ 25 دولار أمريكي لكل مـن يدخل أراضيها من المواطنين الليبيين والعرب”.

وأفاد الغزالي أن الليبيين فقط يدفعون مبلغ 350 جنيه مصري إضافة إلى 25 دولار أمريكي عند الدخول وكذلك دفع 350 جنيه مصري عند الخروج من مصر وحتى الرضيع يدفع نفس المبلغ.

وذكر رئيس المباحث أنه يتم دفع 20 جنيه مصري مقابل كرت المغادرة لغير المصريين وتم فرض رسوم جديدة هذا الأسبوع بقيمة 210 جنيه مصـري كرسوم الحجر الصحي (إيصال نظافة عامة ) حسب إفادة المواطنين.

وتابع الغزالي :”كما يتم دفع قيمة الغرامة الباهظة على الليبيين بسبب تأخيرهم حيث يتم دفع مبلغ لا يقل عن 800 جنيه مصري مهما كان الوضع الصحي للمواطن الليبي وتصـل في بعض الأحيان إلى أرقام أكثر”.

وأكد رئيس المباحث أنه يتم دفع تلك المبالغ مع سوء المعاملة غير الإنسانية للمواطن الليبي أثناء سفرهم أو رجوعهم والانتظار لساعات طويلة بالمنفذ المصري دون أسباب أو وجود موانع قانونية تستوجب انتظارهم ولا تقدير لعامل السن والحالات المرضية.

وأضاف الغزالي :”بل ووصل الأمر للأسف الكتابة على جواز السفر الليبي بقلم الحبر الجاف وهذا يعد مخالفا للقانون الليبي مما سبب بتلف مستند السفر”.