داعش يذبح 20 مسيحيا في نيجيريا على طريقة ذبح المصريين الأقباط في سرت

أخبار ليبيا 24

منذ ظهوره الأول بشكل علني في عام 2014 ارتكب تنظيم داعش جرائم من أكثر أعمال العنف وحشية في جميع المناطق التي ظهر فيها سواء في العراق والشام أو ليبيا أو في دول غرب أفريقيا وغيرها الكثير.

لم يستثني داعش، في جرائمه، أي جنس أو دين أو مذهب، فالكل أمامه، على حد سواء، مُستهدف بالذبح وقطع الرقاب والإبادة مع سبق الإصرار والترصد.

وفي مشهد يذكرنا، بعملية ذبح المصريين الأقباط المختطفين على يد إرهابيي داعش في سرت عام 2015، ورغم اختلاف الزمان والمكان والوجوه، ارتكب عناصر التنظيم في نيجيريا، مجزرة مماثلة، حيث قاموا بإعدام 20 مسيحيا نيجيريا بواسطة السكاكين.

عملية الإعدام الجماعية البشعة جاءت، على قول التنظيم، “للانتقام لمقتل قادة التنظيم في الشرق الأوسط”.

ونشر الفيديو على موقع “أعماق: الإخباري المرتبط بداعش، حيث ظهرت لقطات مصورة لعمليات القتل الوحشية. من قبل مسلحين ملثمين وهم يقفون وراء ضحاياهم الراكعين.

وتُظهر لقطات من هذه المذبحة الشنيعة أحد الإرهابيين يقول بلغة الهوسا إن العملية جاءت ثأرًا على مقتل قادة داعش. في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من أن السلطات النيجيرية لم تتحدث بعد في الفيديو، إلا أنه تم تأكيده من قبل مجموعة سايت للاستخبارات المتخصصة في تعقب التنظيمات الإرهابية.

هجمات إرهابية لداعش

وقد نفذ هؤلاء الإرهابيين عمليات إعدام بلا رحمة في ولاية بورنو حيث تقوم الجماعات الإرهابية المتناحرة. بوكو حرام وداعش في غرب إفريقيا بعمليات اختطاف ونهب وقتل على نطاق واسع.

وقتل الإرهابيين الأسبوع الماضي سبعة أشخاص على الأقل في هجوم في شمال شرق بورنو. حيث هاجموا قرية كاوتوكاري في منطقة تشيبوك في نفس الوقت الذي كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. في الولاية للقاء الناجين من الإرهاب.

وتقع منطقة تشيبوك على بعد نحو 100 كليومتر من مايدوجوري، عاصمة الولاية، حيث التقى غوتيريش بمسلحين سابقين أعيد دمجهم في المجتمع وآلاف الأشخاص الذين شردهم التمرد. يقول حسن شيبوك، الزعماء المحليين: “لقد جاءوا بأعداد كبيرة وبقوة نيران متفوقة”.

وقال تشيبوك إن قوات من قاعدة عسكرية قريبة تم نشرها لصد الهجوم لكن “الضرر وقع” مضيفا أن “الخسائر تصل إلى 10”.

ولا تزال نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث السكان ويبلغ عدد سكانها 206 مليون نسمة، تكافح منذ 10 سنوات. في الشمال الشرقي ضد الإرهابيين في بوكو حرام وفرعها، ولاية غرب إفريقيا الإسلامية.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد لقي أكثر من 35 ألف شخص مصرعهم ونزح الملايين بسبب الجرائم. التي يرتكبها الإرهابيين.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري الأسبوع الماضي إن الحرب ضد المتطرفين “تقترب من نهايتها”، مشيرًا إلى استمرار الضربات الجوية العسكرية والانشقاق الجماعي لآلاف المقاتلين.

ومع ذلك، لازال العنف مستمرًا في المجتمعات الحدودية والمناطق القريبة من منطقة بحيرة تشاد معقل. ولاية غرب إفريقيا الإسلامية (إيسواب) التابعة لداعش.