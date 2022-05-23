استطلاع.. هل تسيطر حكومة الدبيبة على المليشيات

أخبارليبيا24_استطلاع

يحتدم الصراع بين الميليشيات في المنطقة الغربية ويزداد إشتعالا مع تأزم المشهد السياسي الحالي المنقسم بين حكومتين او بالأحرى بين تعنت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تسليمة للسلطة للحكومة المختارة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشااغا.

وقبل أيام حدثت بالفعل أشتباكات في طرابلس بين مجموعات مسلحة أو لنقول أن بعضها مؤسسات أمنية يتم تسييرها لحساب أشخاص.

تلك الاشتباكات التي أستمرت لساعات أتت على خلفية محاولة فتحي باشااغا الدخول للعاصمة طرابلس تمهيدا لبدء ممارسة عمل حكومته لكنها بآت بالفشل بعدما أظطر إلى مغادرة العاصمة متجها نحو سرت حقناً للدماء حسب قوله.

وبعيدا عما يحدث في العاصمة المصرية القاهرة من حوارات بين مجلس النواب والدولة من أجل التوافق على موعد للانتخابات وخلق قاعدة دستورية تنطلق منها.

لازال حكم الدبيبة مستمرا وبقوة السلاح بعدما كان حكومة شرعية أتت عبر قنوات شرعية وبعتماد من البرلمان أيضا.

وكانت تلك الخطوة الأخير التي أتخذها الدبيبة معطياً تعليماته إلى غرفة عمليات الطيران المسير التركية بضرب أي تحركات لأي مركبة عسكرية لا تحمل

تعليمات رسمية.

الخطوة أتت قبل أيام من محاولة دخول فتحي باشاغا للعاصمة في أشارة لتحركة مجموعات مسلحة تابعة لباشااغا قادمة من مصراته نحو العاصمة لتأمين عملية الدخول.

من هنا طرحت أخبار ليبيا 24 سؤال لمتابعيها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في معرض سؤال يقول بعد اصدار الأوامر لغرفة الطيران المسير من قبل الدبيبة لاستهداف أي مركبة تخرج بدون تعليمات رسمية ..

إجابات وآراء

برأيك هل تسيطر حكومة الدبيبة على المليشيات وتستطيع منع الاشتباكات الدائمة بينها ؟؟؟1- نعم. 2- لا. 3- المليشيات لا سيطرة عليها.

يقول Tazrekht Rekht ” .. المليشيات هي التي تحكم ليبيا وهي التي تدير شؤون البلاد وبيدها قرار الحرب والسلم.وما عداها ليسوا سوي بيادق ولا حول لهم ولا قوه… ويفعلون ما يؤمرون…. وعليه يجب ان يترك امر بناء الدوله لامراء المليشيات وهم قادرون علي لملمة الشتات وصنع السلام… وكل مايقوم به الاخرون نواب ودوله ورئاسي ما هو الا عبث ومضيعه للوقت وتسويف وحرص علي رواتبهم الحرام الفاحشه… ومزياهم الزقوم…وتنفيذ اجندات خارجيه لا تسعي الا لخراب البلاد وقهر العباد.. .فماذا تنتظرون ياقادة المرحله…؟؟؟ لقد ان الاوان لتوحيد مليشياتكم لتكون نواة للجيش الوطني… وتشكيلكم لمجلس رئاسي…يقود البلاد الي بر الامان ويزيح كل الاصنام المتهالكه..؟؟؟

ويرفض صاحب الكلمة الطيبة الأمر برمته قائلا ” لا لانها للوله المليشيات لاكانت حكومة الدبيبه خارج طرابلس. وهدا الواقع “.

لكن أحمد مصباح يجيب بنعم معللا ذلك بقوله نعم لان مصيرهم مشترك وكذلك الحال مع حفتر وباشاغا.

وأتت واحد وعشرون إجابة بنعم تسطيع حكومة الدبيبة السيطرة على الميليشيات ومنع الاشتباكات بين المجموعات المسلحة.

فيما أتت ثلاث إجابات بالرفض وعدم الثقة في قدرة الدبيبة على السيطرة على الميليشيات.

فالنهاية تبقى الأمور معلقة ويبقى الوضع كما هو عليه فهو مشهد مكرر قبل سنوات بين حكومة فالشرق وحكومة فالغرب والكل يرتهن بأوامر كما يري البعض أنها دولية وليست لليبيا سيطرة على المشهد الحاصل.