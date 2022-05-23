بعد إعطاء مهلة من المحتجين..رسو ناقلة مليونية على رصيف الحريقة النفطي

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الإثنين أن الناقلة النفطية (سي فوليت) رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل إلى الصين وهي الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر مايو الجاري.

وأكد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 225 ألف برميل من النفط الخام.

وذكر المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ويأتي رسو الناقلة النفطية في ميناء الحريقة في طبرق عقب منح المتحتجون مهلة لتحقيق مطالبهم أو يعودون لإغلاق الميناء.

وكان محتجون في طبرق أعلنوا من أمام مصفاة إغلاق ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وقرأ المحتجون بيانا جاء فيه: “في هذه الأوقات العصيبة الذي تشهده بلادنا من مؤامرات وتدخلات خارجية زادت من معاناة هذا الشعب الذي يتطلع كل يوم لاستقرار الوطن ويتحسن وضع المواطن. عليه نعلن اليوم السبت الرابع عشر من شهر مايو ومن أمام مصفاة طبرق وميناء الحريقة النفطي. إغلاق هذا المرفق احتجاجا على سياسة كل الأجسام السياسية. التي تدعي الشرعية وهي منتهية الصلاحية والشرعية”.