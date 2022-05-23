المنفي يبحث مع قدامى ورابطة مشجعي نادي النصر أوضاع النادي في مختلف الجوانب

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع قدامى ورابطة مشجعي نادي النصر الأوضاع التي يمر بها النادي في مختلف الجوانب.

واستعرض قدامى الرابطة المشاكل التي يعاني منها النادي لاسيما الملاعب ومرافقه التي بحاجة للصيانة والتطوير، وإنشاء مراكز جديدة لعدد من الألعاب.

وأكد المنفي دعمه للأندية الرياضية، لما لها من دور فاعل في تنمية قدرات ومواهب الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأوضح رئيس المجلس أن الأندية الرياضية تعتبر منارات رياضية واجتماعية وثقافية، تؤكد على مفاهيم الانتماء للوطن ووحدة البلاد. ودورها الفاعل في تحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد المنفي بمسيرة نادي النصر العريق، أحد روافد المنتخبات الرياضية الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

هذا، وقدم الوفد للسيد الرئيس، درع وغلالة وشعار النادي، تكريماً لجهوده اللامحدودة في دعم الرياضة الليبية.