الكبير: الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة ولابد من إيجاد بدائل للنفط

23 مايو، 2022 2:35 م
20
الصديق الكبير
الصديق الكبير

أخبارليبيا24

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير. إن الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة تحتاج لعلاج سريع.

وشدد الكبير خلال اجتماع لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة تقليل الاعتماد على النفط وخلق اقتصاد متنوع ليحلّ محل النفط.

وأكد محافظ المركزي أن الاقتصاد الوطني يعاني تشوهات عدة. من بينها أن اقتصاد الظل في ليبيا بات يمثل ما نسبته 60% من الناتج القومي، بينما لا تزيد مساهمة القطاع الخاص الرسمي عن 5%.

وأوضح الكبير، أنه من الضروري بأن تكون هناك في ليبيا مشاريع تقلل من الاعتماد الكلي على النفط.

وحذر محافظ المركزي أنه بعد عشر سنوات لن يكون الطلب على النفط كما الآن. مؤكدًا على ضرورة البدء في خلق اقتصاد متنوع للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

23 مايو، 2022 2:35 م
20

مقالات ذات صلة

بعد إعطاء مهلة من المحتجين..رسو ناقلة مليونية على رصيف الحريقة النفطي

23 مايو، 2022 3:45 م
مضبوطات_أمن المرج

أمن المرج: ضبط مطلوبين وأسلحة ومصانع خمور في منطقة العويلية

23 مايو، 2022 2:11 م

بسبب الميزانية.. صنع الله يعلن توقف جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي

23 مايو، 2022 12:55 م

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية

23 مايو، 2022 10:34 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى