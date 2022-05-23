الكبير: الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة ولابد من إيجاد بدائل للنفط

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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصدّيق الكبير. إن الاقتصاد الليبي يعاني من تشوهات كبيرة تحتاج لعلاج سريع.

وشدد الكبير خلال اجتماع لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة تقليل الاعتماد على النفط وخلق اقتصاد متنوع ليحلّ محل النفط.

وأكد محافظ المركزي أن الاقتصاد الوطني يعاني تشوهات عدة. من بينها أن اقتصاد الظل في ليبيا بات يمثل ما نسبته 60% من الناتج القومي، بينما لا تزيد مساهمة القطاع الخاص الرسمي عن 5%.

وأوضح الكبير، أنه من الضروري بأن تكون هناك في ليبيا مشاريع تقلل من الاعتماد الكلي على النفط.

وحذر محافظ المركزي أنه بعد عشر سنوات لن يكون الطلب على النفط كما الآن. مؤكدًا على ضرورة البدء في خلق اقتصاد متنوع للحفاظ على الاقتصاد الوطني.