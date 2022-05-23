السفارة الأمريكية: اجتماعات القاهرة مؤشر لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا

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أكدت سفارة الولايات الأمريكية في ليبيا تشجيعها لمؤشرات للتقدم الذي أحرزه المشاركين في اجتماعات القاهرة اللجنة المشتركة لمجلس النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وبحسب منشور السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي. فيسبوك طالبت مجلس النواب والدولة تولي المسؤوليات المنصوص عليها. في الاتفاقية السياسية الليبية عام 2015 الصخيرات، مقدرة في الوقت ذاته الموقف البناء لجمهورية مصر في استضافة الحدث.

كما شجعت الولايات المتحدة المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو. لافتةً إلى أن هذه المحادثات تمثل أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام. لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران إن التوافق الذي جرى في القاهرة صوري وغير صحيح بالمطلق. وإن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.

عمران وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية. أضافت أن الخلافات الرئيسية تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها. والتي تتعلق بماهية نظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وشروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة. وهي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.

ولفتت إلى أن أعضاء مجلس الدولة يتحدثون عن التوافق على قاعدة دستورية كأساس مؤقت للانتخابات. على أن يحال مشروع الدستور للبرلمان القادم للاستفتاء عليه، فيما يتحدث مجلس النواب عن تعديل في النقاط الخلافية في مشروع الدستور.