بسبب الميزانية.. صنع الله يعلن توقف جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أوقفت جميع عمليات الحفر التطويري والاستكشافي للآبار الجديدة في الحقول والموانئ الليبية كافة؛ وذلك بسبب تأخير تسييل الميزانيات المعتمدة للعام 2022.

وأكد بيان، أصدره رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ضرورة إيقاف جميع عمليات صيانة الآبار. والتي لها علاقة بالباب الثالث، وإيقاف جميع أعمال المشاريع الرأسمالية والتنموية. لتجنب ترتيب أي التزامات مالية جديدة.

وأضاف صنع الله أن عدم تسييل المبالغ المعتمدة للميزانية أدى إلى زيادة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

وفي سياق متصل إجتمع رئيس مجلس الادارة، المهندس مصطفى صنع الله، الأحد ، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مع عميدَ بلدية “إجخرة” محمد عبد المالك، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

في حين شهد اللقاء، مناقشة حزمة من المواضيع التي تهم بلدية إجخرة وما أستجد من مواضيع تهم سكان المنطقة والصعوبات التي تواجهها البلدية للقيام بواجباتها على أكمل وجه .

في حين تقدم عميد البلدية بجزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، لدعمه المتواصل وحلحلة العديد من المختنقات التي تواجهها البلدية، وتقديم الدعم الممكن من خلال المؤسسة وشركائها بالرغم من الافتقار للميزانيات الضرورية لتسيير اعمال القطاع، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لزيادة معدلات الانتاج ودعم اقتصاد الدولة الليبية، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على انتاج النفط.

وأكد رئيس مجلس ادارة المؤسسة في الوقت نفسه على إستمرار تقديم الدعم الممكن. من خلال ادارة التنمية المستدامة لكافة المناطق المجاورة للعمليات النفطية. و ذلك في أطار المسؤولية الاجتماعية و تطبيقًا لسياسة الجار الطيب التي تتنتهجها. المؤسسة الوطنية للنفط .

مؤكدا بأن اعاقة أعمال المؤسسة التي تسير قطاع النفط، ستزيد من معاناة الشعب الليبي. راجيا فيه تحكيم العقل و الابتعاد عن أعمال الاغلاقات من قبل بعض. الافراد الذين لا يمثلون الا أنفسهم و لا يمثلون منطقة اجخرة ، و مؤكدا أن المؤسسة. الوطنية للنفط في تواصل مع جميع الاطراف و على رأسها مكتب السيد النائب العام .