ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية بوجه عام .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

في حين الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ, وتصل إلى(33 ) مْ على الخليج والواحات، وتسجل إرتفاع تدريجي يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ) مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-35)مْ، وتسجل إرتفاع طفيف من يوم الغد.

في حين مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02)

في حين توقع الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين

23 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق خاصةً المناطق الغربية والخليج بحيث تكون الأجواء صيفية بينما تبقى معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وتتكاثر السحب من حين لإخر هذا اليوم ويوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

في حين غات وماجاورها مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

في حين ومن المتوقع أن يستمر الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية خلال هذا الأسبوع وتتراجع درجات الحرارة تدريجياً بداية من مساء يوم الخميس القادم.