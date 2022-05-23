إقامة ورشة عمل في مدريد حول طُرق جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا

23 مايو، 2022 6:25 م
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أخبار ليبيا 24

انعقدت في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الإثنين، ورشة عمل عن طرق جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا، بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة، خالد مازن، ورئيس الأركان العامة بالحكومة، محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة طرابلس.

وتقام الورشة، بتنظيم من وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام.

وقال اللافي، على تويتر، أكدنا على أهمية الورشة خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار، وشددنا على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.

وأضاف، وأكدنا أيضًا على ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل.في إطار جمع السلاح. من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار. حيث قمنا في المجلس الرئاسي بالعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

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23 مايو، 2022 6:25 م
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