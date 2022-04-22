هل تملك جيش حقيقي وتسيطر على أي مليشيا..”اخليل” يعلق على تصريحات “الحداد”

أخبارليبيا24

علق القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب عقيد فرج اخليل. على تصريحات رئيس الأركان الفريق محمد الحداد أمام رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة برفضه خوض أي حرب.

وقال اخليل :”ظهر علينا الحداد علنا يوجه عبارات بصوت شديد اللهجة للرئيس المخلوع بأنه لن يسمح لمشاركة أي جندي أو مسلح لأي حرب محتملة !!”.

وتابع في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”السؤال. هل أنت تملك جيش حقيقي أو نظامي. أو لديك حتى سيطرة بنسبة 1% على أي مليشيا أو مجموعة مسلحة حتى تأمر فتطاع ؟”.

وأضاف القيادي في تساؤله :”هل لديك كتائب أو لواء حقيقي واحد يأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة؟. طبعا جميع الإجابات لا. ولا يوجد بكامل المنطقة الغربية إطلاقا”.

وقال اخليل :”شاهدنا عديد المسميات والشرعيات التي تتبع الجيش. ظاهرها جيش وباطنها مليشياوي يقود عسكري برتبة عقيد. ويحمل صفة آمر للكتيبة ومعه مجموعة ضباط كذلك ينطبق الأمر على أجهزة الداخلية بطرابلس”.

وتابع :”هذه هي الحقيقة. أعطوني اسم أي كتيبة بالمنطقة الغربية لا تخضع لحكم مليشياوي وتأتمر بأوامر رئيس الأركان. بل على العكس تماما شاهدنا رئيس الأركان يعطي الشرعية لمليشيات ويفقد السيطرة عليها تماما”.

وأضاف :”للأسف لا يوجد لا جيش ولا مؤسسة حتى يقف محمد الحداد. أو غيره يوأجه أي حرب يمكن أن تقع ويدعمها المال الفاسد”.

وأكد بالقول :”رئيس الأركان لا يملك إلا عشرة سيارات مصفحة ذات لون أخضر جميل. يتجول بها بمناطق العاصمة وما جاورها ولا يمكن له أن يتنقل من مكان لآخر. إلا بعد أن يأخذ الإذن من المليشياوي المسيطر على مربع معين وإلا حدث ما لا يحمد عقباه”.

وذكر القيادي أن :”رئيس الأركان محمد الحداد. عندما يطلب إذنًا لمقابلة مليشياوي كاغنيوة الككلي مثلا يحتاج أيام للموافقة وتحديد موعد لمقابلته. وهذه حقيقة ولعل آخرها سيطرة مليشيا الككلي على مقر الهندسة الذي يتبع رئاسة الأركان العامة”.

ويواصل اخليل في منشوره :”محمد الحداد صرح بأنه مستعد للذهاب لشرق البلاد وجنوبها. ليطلب منهم عدم المشاركة بأي حرب ويستسمحهم. كلام جميل ولكن غير معقول. يمكنك الذهاب فعلا لمناطق الشرق والجنوب ولكن لشرب كوب من الشاي أو تناول وجبة بازين فقط”.

واستطرد القيادي :”لأن المنطقة الشرقية والجنوبية. أمرها بيد شخص واحد وهو معلوم لديكم جيدا. وكذلك لأنهم يدركون جيدا أنك لا تملك شيئا من أمرك ولا يوجد عندك مؤسسة عسكرية عكسهم تماما”.

وختم اخليل منشوره :”مع إننا نحي فيك الروح الوطنية المتأخرة منذ سنوات من استلام للمنصب. لم تخرج أو تصرح بأن مؤسسة الجيش عليها فيتو من قطر”.

وكان رئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، رفض استغلال العسكري للاقتتال للوصول إلى المناصب وتحقيق المشاريع.

وقال الحداد، في كلمة في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة، إن هناك من يجر البلاد اليوم إلى الحرب ونحن كعسكريين لن نسمح بجرنا لها هذه المرة.

وجاءت كلمة الحداد، عقب حديث رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بتوجيه الجهات الأمنية والعسكرية التابعة بالتعامل مع أزمة النفط.