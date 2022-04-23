مطالبا الداخلية بسرعة التدخل.. الدبيبة: اشتباكات الزاوية خلاف عائلي

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن اشتباكات الزاوية التي وقعت أمس الجمعة لم تكن بين الجماعات المسلحة بل كانت مجرد “خلاف عائلي”.

وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم السبت، “أن وزارة الداخلية هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة.. مثل ما حدث في مدينة الزاوية ليلة البارحة من إطلاق نار واتضح أنه خلاف عائلي”.

وشدد الدبيبة على ضرورة تدخل الوزارة منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع.. قائلا: “نلاحظ أن الداخلية تأتي متأخرة هذا يجب أن يتغير ولا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية”.