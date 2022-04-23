مرتفع جوي يؤثر على مناطق الشمال ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية

23 أبريل، 2022 11:58 ص
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طقس ليبيا
طقس ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد. والمتوقع هذا اليوم السبت وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمرتفع جوي يتمركز شمال ليبيا. يسبب في اعتدال الأجواء نسبيا على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية نسبياً يوم الغد بمشيئة الله على بعض مناطق الجنوب الغربي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين ( 20 – 25 ) مْ ، وتسجل زيادة طفيفة اليومين القادمين على مناطق الشمال الغربي بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 37 ) مْ.

الطقس
الطقس
23 أبريل، 2022 11:58 ص
12

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