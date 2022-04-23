مؤكدا على ضرورة استكمال صيانته.. باشاغا يتفقد الطريق الرابط بين سبها والجفرة

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، زيارة تفقدية للطريق الرابطة بين سبها والجفرة، مؤكدا على ضرورة استكمال أعمال الصيانة بها.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.. اطلع باشاغا خلال الزيارة على الحالة العامة لهذه الطريق التي تثير حفيظة المواطنين.. لما تسببت به من حوادث قاتلة أودت بحياة العديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية.

وأكّد باشاغا على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والإصلاح بالطريق.. والتي كان من المفترض أن تكون منتهية لولا توقف الشركات القائمة على الأشغال عن العمل لأسباب متعددة.

وشدد باشاغا على الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية الأخرى في ليبيا.. وذلك من أجل تحسين السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.