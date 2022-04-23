مجتمع | عمل المرأة في المجتمع الليبي بين القبول والرفض

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

المرأة نصف المجتمع، ومساهمه فيه بقدر مساهمة الرجل وأهميتها، وعمل المرأة اليوم أصبح أمرا طبيعيا في جميع المجالات دون استثناء.

ويبقى هناك تردد خاصة في العالم العربي بين السماح لخروج المرأة من منزلها بهدف العمل أو رفضه. فبعض الآباء أو الأزواج يرفضون ذلك خوفا على بناتهم وزوجاتهم من العالم الخارجي. والبعض الآخر يسمحون لهم بالتعلم والتطور والعمل حتى لا يذهب اجتهادهن في الدراسة هباءا.

فكرة الاستطلاع

بات خروج الأمهات للعمل حديثا شائعا في الجلسات النسائية، حيث يصعب حسمه والإجماع عليه. لما له من تبعات متعددة في حال مشاركتها في ميدان العمل، أو البقاء داخل المنزل. ليبدو الأمر أشدّ تعقيدا على ما هو عليه، لا سيما وأن آثاره تمتدُّ للأم وأطفالها وأسرتها.

المرأة سند

وينظر آخرين أن الزوجة العاملة تستطيع مساعدة الزوج في تحمل أعباء الحياة الأسرية والاقتصادية وتأمين مستقبل أفضل لهما ولأولادهما. فالمرأة العاملة سند قوي للزوج في تحمل جزء من ميزانية الأسرة وخاصة أن متطلبات الأسرة تفوق أحياناً دخل الرجل. وكان من الممكن أن يرفض الزوج عمل المرأة قبل عشرين أو ثلاثين سنة. أما اليوم فلا، خاصة بعدما ان تبوأت أعلى المناصب وأصبحت مساوية للرجل وأثبتت الكفاءة في العمل. واليوم لا يقتصر عمل المرأة على الأعمال الإدارية بل تعدى إلى الانخراط في سلك الجيش والشرطة .

آراء المشاركين

ويقول “Jojo Sarona” على حسب الظروف تشتغل لتساعد زوجها. وعمل محترم وبحجابها .. لو مرتاح ماليا الزوج ومتوسع أولادها وبيتها اولي بيها .

وتهكم “Ferran Torres” بقوله “أنا مع عمل المرأة .. و بقاء الرجال في المنازل و الاهتمام بتربية الأطفال و طبخ .. هكي بلكي ليبيا أيصير منها”، حسب قولها .

ويوضح “البحر الأزرق” لا مشكلة في عمل المرأة خاصة في حالة أن المرأة مطلقة أو أرملة ولديها عوز ممكن غير لا كل من ليس لها. من يقدم لها أسباب الحياة وعندها شهادة أو غير شهادة حصلت عمل فلتذهب إلى العمل .

ومن جهتها، تقول “الوتقه في الله” الشغل لاحرام ولاعيب بس تحترم نفسها واتعاون ظروف الحياة الصعبة. سكن اكل شرب اهم حاجة التفاهم مش اخسارة في زوجي شي.