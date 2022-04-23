عقوبات على فريق الأخضر بسبب أحداث مباراته مع الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عددًا من العقوبات بشأن مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز، بالإضافة إلى اعتماد النتائج التي انتهت عليها المباريات.

وأوقفت اللجنة، مُرافق فريق الأخضر صالح عبدالجليل لمباراتين متتاليتين، وغرامة 500 دينار… كما عاقبت المرافق الآخر للأخضر أسامة عبدالسلام بالإيقاف 5 مباريات وغرامة 2000 دينار.

وأيضا أوقفت اللجنة نائب رئيس نادي الأخضر أكرم بوسلوم 6 أشهر، مع غرامة 5 آلاف دينار.. إضافة إلى غرامة أخرى بحق نادي الأخضر قدرها 1500 دينار.

وأضافت اللجنة عقوبة بحق جمهور الأخضر تمثلت في غرامة 6 آلاف دينار، سيدفعها النادي، كما نقلت مباراته المقبلة خارج أرضه.

وعاقبت اللجنة نادي الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها 1000 دينار.

وجاءت هذه العقوبات على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في الجولة الماضية على ملعب شيخ الشهداء.

وكان الأهلي بنغازي قد فاز على الأخضر في ملعبه بهدف دون رد في الجولة الماضية، وشهدت المباراة اقتحام مشجعي الأخضر أرض الملعب، إلى جانب اعتراضات من جانب مسؤولي النادي.