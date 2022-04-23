ديربي بنغازي يبتسم للنصر

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حسم النصر قمة مواجهات الجولة 18 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. الجولة 9 من مرحلة الإياب بفوزه على الأهلي بنغازي بهدفين دون رد.

وافتتح النصر التسجيل عن طريق محترفه النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 53. فيما سجل المحترف التونسي ثاني أهداف الفحامة في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة في أنفاسها الأخيرة احتكاك قوي بين اللاعبين أدى إلى ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين.

وتلقى حارس الأهلي بنغازي وقائد الفريق مراد الوحيشي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 85. فيما تحصل لاعب النصر وائل اصديرة البطاقة الصفراء الثانية و الحمراء على إثرها في الدقيقة 92.

وتعتبر مواجهة الديربي بين الأهلي بنغازي وضيفه النصر. مباراة تحصيل حاصل للفريقين. حيث أن الفريقين قد ضمنا التأهل إلى الدور السداسي “مرحلة التتويج” عن المجموعة الأولى سلفا.