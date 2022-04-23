حكومة باشاغا تنفي مطالبة السلطات التونسية بمغادرة أراضيها

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا اعتراض الحكومة التونسية . على تواجدها هناك أو مطالبة رئيسها فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية برئاسة فتحي باشاغا، نشر مساء الجمعة، على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وقالت الوزارة: “ننفي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض الشقيقة تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية. ومطالبتها رئيس الحكومة فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها”.

وأضافت “هذه الأخبار الزائفة لا تعدو أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية بين الحكومة ونظيرتها التونسية”، بحسب البيان.

كما أكدت حكومة باشاغا أنها “على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية. ونثمن جهودها وما قدمته من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء إقامتها بتونس”.

وتداول ناشطون وصفحات إخبارية ليبية الأسبوع المنصرم أخبار مفادها طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها. التي يقيم بها منذ فترة وذلك بناء على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.