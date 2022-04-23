في قضية غريبة عن المجتمع .. جريمة زنا ومخدرات وهذه تفاصيلها

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف مكتب مكافحة الرذيلة عن إنجاب سيدة لطفلة بشكل غير شرعي في منزل والدتها في مدينة بنغازي .

تفاصيل الفضيحة كانت صادمة .. وأوضح مكتب الآداب العامة بإدارة التحري والاستدلال في الإدارة العامة للبحث الجنائي. أنه تمكن من إثبات جريمة زنا بين اثنين نتج عنها إنجاب طفلة غير شرعية.

وأضاف المكتب بحسب منشور على الصفحة الرسمية على الفيسبوك أن القضية بدأت بورود معلومات من مصادر موثوقة لمكتب الآداب العامة. تفيد بإنجاب امرأة لطفلة بطريقة غير شرعية داخل منزل والدتها دون الذهاب إلى المستشفى.

وأشار إلى أن المكتب توصل إلى هوية والد الطفلة وبعد استحضاره أفاد بأنه تربطه به علاقة غير شرعية. مع فتاة وأنجبت منه طفلة بشكل غير شرعي.

واستكمالا للقضية تم استحضار الفتاة المتهمة واعترفت خلال التحقيق معها داخل مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتهمة. مؤكدة أنها على علاقـة غيـر شرعية بالمذكور وأنها تتعاطى معـه الخمور والمواد المخدرة. مبينة أنها انـجبـت فـي منـزل والـدتها بطريقة غير شرعية وأنها لم تذهب للمستشفى المختص خوفا من المساءلة القانونية.

ولكن المتهمة ذهبت بالقضية إلى أبعد من هذه التهمة، إذ كشفت أنها أيضا مجهولة النسب ولديها شقيقتان مجهولات النسب أيضا. كما أنهما لديهما طفلين تم إنجابهما بشكل غير شرعي في منزل والدتهن دون ذهابهن للمستشفى المختص.

القضية بكاملها أحيلت للنيابة العامة مع المتهمين .. ولكن لغرابتها عن المجتمع تم تداولها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي وسط موجة من الاستنكار والاستغراب الكبير. لحدوث من هذه الجريمة في مجتمع محافظ متدين كالمجتمع الليبي .