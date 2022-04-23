توافق أممي ألماني على إعادة ليبيا لمسار الانتخابات

23 أبريل، 2022 12:41 م
10
توافق أممي ألماني
توافق أممي ألماني

أخبار ليبيا 24 – خبر

تواصل المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز جهودها لتحشيد الدعم الدولي لإعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات.

والتقت وليامز الجمعة، في برلين، عددا من المسؤولين بينهم وزير الدولة بوزارة الخارجية أندرياس ميكايليس، لإطلاعهما على الوضع الحالي في ليبيا.

وأوضحت وليامز عبر حسابها الرسمي على “تويتر”. أنها أطلعت المسؤولين الألمان على نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل الجاري. للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول قاعدة دستورية للانتخابات.

وتابعت “تم الاتفاق على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت.

وشدد الطرفان وفقا لوليامز على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين. بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

23 أبريل، 2022 12:41 م
10

مقالات ذات صلة

في قضية غريبة عن المجتمع .. جريمة زنا ومخدرات وهذه تفاصيلها

23 أبريل، 2022 2:29 م
تصدير الخضروات والفواكه من تونس إلى ليبيا

تقرير: وقف تصدير الخضروات والفاكهة من تونس سيرفع أسعارها في ليبيا

23 أبريل، 2022 2:11 م
باشاغا وقيس سعيد

حكومة باشاغا تنفي مطالبة السلطات التونسية بمغادرة أراضيها

23 أبريل، 2022 1:03 م
طقس ليبيا

مرتفع جوي يؤثر على مناطق الشمال ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية

23 أبريل، 2022 11:58 ص
زر الذهاب إلى الأعلى