توافق أممي ألماني على إعادة ليبيا لمسار الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

تواصل المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز جهودها لتحشيد الدعم الدولي لإعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات.

والتقت وليامز الجمعة، في برلين، عددا من المسؤولين بينهم وزير الدولة بوزارة الخارجية أندرياس ميكايليس، لإطلاعهما على الوضع الحالي في ليبيا.

وأوضحت وليامز عبر حسابها الرسمي على “تويتر”. أنها أطلعت المسؤولين الألمان على نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل الجاري. للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول قاعدة دستورية للانتخابات.

3/1 التقيت اليوم في برلين وزير الدولة، د. توبياس ليندنر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، السيد أندرياس ميكايليس، لإطلاعهما على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة. pic.twitter.com/Py3qIqVKMY — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 22, 2022

وتابعت “تم الاتفاق على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت.

وشدد الطرفان وفقا لوليامز على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين. بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.