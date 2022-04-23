بعد تهديدات العريفي والكشف عن مصير الرويسي..هل يمتد خطر دعم مصراتة للإرهاب إلى خارج ليبيا

أخبارليبيا24

خرج الأيام القليلة الماضية إرهابي تونسي يدعى أسامة العريفي من مدينة مصراتة. يهدد ويتوعد بلاده تونس والجيش الليبي بأعمال عنف.

العريفي يتواجد حاليًا في مدينة مصراتة. وخرج علنًا في مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي متحديًا الامن التونسي بالقبض عليه. وردًا على إشاعة خبر اعتقاله.

ولم يكتفي الإرهابي العريفي بالتهديد فقط. بل أظهر في مقطع الفيديو وجوده قرب سجن مكافحة الإرهاب في مصراتة الذي يتواجد فيه قيادي في داعش يدعى أحمد الرويسي.

مصراتة والإرهاب

ومنذ اندلاع المعارك مع الجماعات الإرهابية في بنغازي عقب إعلان عملية الكرامة اصطفت المدينة مع التنظيمات الإرهابية وأصبحت داعمًا قويًا لها طيلة سنوات.

أصبحت مدينة مصراتة هي الداعم الرئيسي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عاثت في بنغازي ودرنة فسادًا وإجرامًا. تمثلت في ذبح العسكريين والتفجيرات التي طالت الأبرياء.

قدمت مصراتة طيلة تلك السنوات كل الدعم اللوجستي والمادي للمقاتلين. وكان ميناء المدينة مركزًا لإمداد التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي التي تحاربها القوات المسلحة بالسلاح والمقاتلين والدواء والغذاء.

كل تلك الأعمال من دعم بالسلاح والمقاتلين العلاج والتموين من مدينة مصراتة ساهمت في إطالة عمر الحرب وتأجيج الوضع ماتسبب في المزيد من الدمار والدم والقتل.

اليوم تحررت كافة المدن الليبية من التنظيمات الإرهابية وهرب أغلب الإرهابيين بعائلاتهم إلى غرب البلاد من بينها مدينة مصراتة التي دعمتهم ورعتهم طيلة تلك السنوات.

العريفي في مصراتة

ولم تكتفي مصراتة بإيواء الإرهابيين الليبين. حيث خرج الإرهابي الهارب من تونس والمطلوب في قضايا إرهاب العريفي متبجحًا من مصراتة أيضًا مهددًا دولته والجيش الليبي. ما يعتبر ناقوس خطر واستمرار المدينة في دعم الإرهابيين وإيوائهم.

ويعد العريفي من العناصر الميداينة النشطة في دعم حركة النهضة الإخوانية في تونس. كما أنه يوصف بقائد الجيش الإلكتروني التابع للحزب.

أعلن الإرهابي التونسي الهارب مرارًا دعمه لراشد الغنوشي. كما ترجح مصادر أن له علاقة بنقل الإرهابيين العائدين من سوريا إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية. بدعم تركي عام 2014.

حيث نشرت مقاطع عدة لإرهابيين تونسيين يقاتلون ضد القوات المسلحة العربية الليبية في مدن بنغازي ودرنة وأجدابيا خلال العام 2015.

أحمد الرويسي

أما أحمد الرويسي الذي ذكره العريفي خلال مقطع الفيديو والذي هدد السلطات التونسية بجلبه معه إلى تونس في حال تم جلبه.

وأحمد بن محمد بن محمد الرويسي المدعو أبو زكرياء التونسي. من مواليد 1967جهادي تونسي. من أبرز المطلوبين لدى المصالح الأمنية والقضائية في تونس على خلفية اتهامه في عملية اغتيال كل من محمد براهمي وشكري بلعيد.

ولد الرويسي في تونس تنقل إلى سوريا بغرض الدراسة ثم عاد إلى تونس وعمل كمدير عام في إحدى الشركات.

بعد عودته إلى تونس انضم أحمد الرويسي إلى جماعة أنصار الشريعة. وفي يوليو 2013، بعد أيام من اغتيال محمد البراهمي، أشار وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الرويسي متورط في الاغتيال وقبله شكري بلعيد وورد اسمه رفقة تسعة مطلوبين آخرين.

مقتله

أعلن عن مقتله يوم السبت 14 مارس 2015 في اشتباك مسلح بين عناصر من الدولة الإرهابية “داعش” التي ينتمي إليها. وقوات فجر ليبيا على بعد 70 كم عن مدينة سرت.

نعاه موقع (أفريقيا للإعلام) الذي يعنى بشؤون الجهاديين بتونس. وأشاد بيان النعي بمساهماته في الإعداد والمشاركة في الأعمال الجهادية. حيث كان مسؤولًا عن إعداد المعسكرات في ليبيا وتمويلها واستقطاب المقاتلين الجُدد بالإضافة إلى شراء وإدخال السلاح إلى تونس.