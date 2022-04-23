باشاغا يزور الجفرة ويتفقد عدد من المؤسسات

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا بلدية الجفرة وكان في استقباله أعيان ومشايخ وحكماء البلدية في حضور أعضاء مجلس النواب عن بلدية الجفرة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وأجرى باشاغا رفقة نائبه سالم الزادمة ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، زيارة تفقدية. لكل من مستشفى العافية بهون، ومستشفى ودان العام، ومستشفى سوكنة.

وقال، المكتب الإعلامي للحكومة، إن باشاغا استمع لملاحظات عدد من الطواقم الطبية والمرضى بمختلف المستشفيات، كما شدد وزير الصحة على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تنفيذ خطة الحكومة لتطوير قطاع الصحة.

وأثناء وجوده بالجفرة، زار باشاغا والوفد المرافق له، المجلس البلدي بالمدينة، وذلك للاستماع إلى احتياجات المدينة، وبحث سبل تلبيتها

كما زار المجمع الإداري بمدينة الجفرة، وذكر المكتب الإعلامي أن باشاغا أثنى على محافظة أهل المدينة. على المجمع في حالة جيدة بالرغم من الصراعات التي شهدتها ليبيا.

وكان باشاغا، قد اطلع يوم الجمعة على الحالة العامة للطريق الرابطة بين سبها والجفرة، والتي تثير حفيظة المواطنين. لما تسببت به من حوادث قاتلة أودت بحياة العديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية

وأكد باشاغا على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والإصلاح بالطريق، والتي كان من المفترض أن تكون منتهية. لولا توقف الشركات القائمة على الأشغال عن العمل لأسباب مختلفة.

وشدد رئيس الحكومة أيضا على الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية الأخرى في ليبيا.، وذلك من أجل تحسين السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.