النشرة الأسبوعية.. ليبيا تسجل 7 إصابات بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 7 حالات بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفاة بالفيروس خلال الفترة بين 16 و21 أبريل الجاري.

وقال المركز في نشرته الأسبوعية عن الوضع الوبائي في ليبيا أنه استلم 1554عينة من المختبرات المختلفة.. لتكون نتيجة 7 منها إيجابية بنسبة 2.7%، فيما تعافت 12 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 501 ألف و904 حالات، النشطة منها 4 آلاف و501 حالة.. والمتعافية 490 ألفًا و973 حالة، فيما توفي 6 آلاف و430 شخصًا، وذلك منذ دخول الوباء إلى ليبيا في مارس من العام 2020.