القابضة للاتصالات تُعلن إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية بسبب الاشتباكات  

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم السبت، إغلاق عميات الصيانة في الزاوية بشكل مؤقت نتيجة الاشتباكات المسلحة في المدينة والتي قد تعرض فرق الصيانة للخطر.

وأكد الشركة في بيان لها، أنه بسبب الاشتباكات في مدينة الزاوية ليلة الجمعة تم انسحاب الكوادر البشرية.. لفرق الصيانة والتركيبات مؤقتًا؛ وذلك لأن مكان التركيب يُعدّ أعلى مبنى في مدينة الزاوية، وأكثر عرضة للتعرض للخطر والمقذوفات.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار سيؤخر جدول إرجاع الخدمة لبعض الوقت، مشددة على حرصها على سلامة وأمن الفرق العاملة.

وكان قد أدى سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية إلى انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل.